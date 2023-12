zondag 31 december 2023 om 17:01

Jumbo-Visma deelt medeleven met familie overleden Melissa Hoskins, de vrouw van opgepakte Rohan Dennis

Jumbo-Visma heeft in een statement op sociale media de nabestaanden van Melissa Dennis Hoskins gecondoleerd met het overlijden. De 32-jarige vrouw van Rohan Dennis kwam afgelopen nacht om het leven nadat ze werd aangereden door een pick-up. Rohan Dennis is daarop aangehouden en aangeklaagd.

“Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Melissa Dennis Hoskins. We willen graag onze condoleances overbrengen aan haar familie, vrienden en kennissen. We wensen hen alle sterkte toe bij dit grote verlies”, schrijft Jumbo-Visma in een reactie op het tragische nieuws.

De Nederlandse ploeg noemt de naam van Rohan Dennis niet in het statement. Hij wordt door de politie gezien als dader en wordt aangeklaagd voor ‘dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven’. De wielrenner is op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.

Het contract van Rohan Dennis bij Jumbo-Visma liep door tot 31 december 2023. Hij zou gaan stoppen met wielrennen.

It is with deep sadness and regret that we have learnt of the passing of Melissa Dennis Hoskins. We would like to extend our condolences to her family, friends and acquaintances. We wish them every strength in the face of this great loss.

