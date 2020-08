Jumbo-Visma biedt excuses aan voor valpartij in Ronde van Polen

Jumbo-Visma heeft zijn excuses aangeboden voor de valpartij die sprinter Dylan Groenewegen veroorzaakte in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Onder meer Fabio Jakobsen kwam door de manoeuvre van Groenewegen hard ten val.



“Onze gedachtes gaan uit naar Fabio Jakobsen en iedereen die vandaag betrokken was bij de verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen.”, zo laat het Nederlandse WorldTour-team weten. “Valpartijen zoals deze horen niet te gebeuren.”

“Daarom bieden wij onze excuses aan”, klinkt het slot. “We gaan intern bespreken wat er is gebeurd voordat we opnieuw naar buiten treden.”

Our thoughts go out to Fabio Jakobsen and other people involved in today’s terrible crash in the Tour of Poland. Crashes like these should not happen.

We offer our sincere apologies and we will discuss internally what has happened before we may make any further statement. #TDP20

