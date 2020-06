Jumbo-Visma trekt in zomermaanden voor hoogtestages naar Tignes zaterdag 13 juni 2020 om 12:18

Jumbo-Visma slaat in de zomermaanden haar kampen op in het Franse departement Savoie, in de buurt van skigebied Tignes. De ploeg wil daar haar kopmannen klaarstomen voor de Tour de France.

Volgens de Franse krant Le Dauphiné houdt de ploeg twee stages in de Alpenregio, namelijk van 8-31 juli en van 14-24 augustus. Ze moeten de renners voorbereiden op de belangrijkste doelen voor augustus, zowel de Tour de l’Ain, het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. Kopman Tom Dumoulin benadrukte onlangs in de WielerFlits Update het belang van een hoogtestage.

“Het klassement in de Tour de France wordt bepaald in de bergritten op klimmen van een uur en soms op grote hoogte. Ik ben van mening dat het niet mogelijk is om zonder hoogtestage goed genoeg te trainen. Je kunt heel dicht in de buurt komen bij een heel goede vorm, maar niet de topvorm om echt mee te draaien voor het podium in de Tour”, aldus Dumoulin.