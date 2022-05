Julius van den Berg: “We kwamen een man tekort die het verschil had kunnen maken”

Heel lang hing de overwinning in de lucht voor Julius van den Berg en zijn medevluchters Nicolas Prodhomme, Mirco Maestri en Pascal Eenkhoorn. De dromen van de vier aanvallers vielen echter in duigen op vijfhonderd meter van de streep, toen het aanstormende peloton op hen neerdaalde. “Ik had wel het gevoel dat we het zouden redden.”

Van den Berg was aanvankelijk zwaar teleurgesteld omdat hij er eigenlijk geen rekening meer mee had gehouden dat het peloton zou terugkomen. De 25-jarige rouleur had vooraf al gezien dat op weg naar Cuneo kansen lagen voor vluchters. Zijn ploeg EF Education-EasyPost had een plan uitgedacht om in eerste instantie een goed tempo aan te houden en dan hard de Colle di Nava op te rijden, de enige serieuze klim op de route. De sprinters zouden daar namelijk niet hard rijden, dus konden de vluchters een mooie voorsprong opbouwen.

“En vanaf daar volle bak naar de meet. Ik denk dat het plan perfect was uitgevoerd. We kwamen misschien net een man tekort die het verschil had kunnen maken”, vertelde Van den Berg in de podcast In het Wiel. Hij was in eerste instantie ook even weg met een groep met zeven man, maar die werd snel teruggehaald door de ploegen van de sprinters. “Die hadden ook in de gaten dat ze niet te veel renners moesten laten wegrijden. Pascal was supergoed, die anderen waren niet goed genoeg om echt het verschil te maken. Dat was jammer.”

Brommer

Van den Berg en Eenkhoorn moesten na de kopbeurten van hun medevluchters de boel dus weer op gang trekken. “Dat is jammer. Als je dan nog een brommer erbij hebt die ook echt hard rijdt op het vlakke, dan heb je net iets meer speling waardoor je in de finale ook gewoon het spel kunt spelen.” De winnaar van een etappe in de Ronde van Polen had vertrouwen in een goede afloop. “Met nog vijftig kilometer hadden we vijf minuten, dus dan is het kantje boord. Ik had het gevoel dat we het zouden redden.”

Van den Berg deed op 1,4 kilometer van de streep een gooi naar de etappezege, maar werd door landgenoot Eenkhoorn teruggehaald. “Ik heb hem net even gesproken. Hij wilde ook gewoon winnen en wist dat het niet van de anderen zou komen. Aan de ene kant snap ik het wel, maar ik vond het ook wel jammer. Als je achteraf kijkt, dan denk ik, had die andere twee volle bak op kop laten rijden en was er dan overheen geklapt. Dan hadden ze niet meer in zijn wiel gezeten. Achteraf is het echter makkelijk praten. Het is jammer, maar het is wat het is.”

Buikgriep

Ook zoekt hij de fout bij zichzelf. “Het was mijn fout dat ik niet heel erg met het peloton bezig was geweest. Ik zag Eenkhoorn dichterbij komen en dacht, nu moet ik me niet helemaal over de kop rijden om het misschien net wel te redden. Ik voelde me nog wel gewoon goed.” Al met al is Van den Berg blij dat hij zich weer fit voelt. “Er zijn twee jongens naar huis gegaan met buikgriep en mijn buik was ook absoluut niet in orde. Ik heb echt afgezien in etappes om binnen tijd binnen te komen. Dat het nu weer zo gaat, is ook weer superpositief.”

Mogelijk zien we hem in het laatste deel van de Giro nog een keer in de aanval. “Ik wil dag per dag kijken hoe de benen zijn. Het meeste wat eraan komt, is te zwaar. Volgens mij zit er nog een vlakke rit in en wie weet kunnen we daar weer zoiets proberen. Misschien heeft Pascal er ook nog wel een keer zin in.”