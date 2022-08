Julius van den Berg behoudt bergtrui na rit naar Breda: “Eindelijk word ik eens herkend”

Video

Julius van den Berg wist op dag twee de volle punten te pakken op de Alto de Amerongse Berg in de Vuelta a España. In de etappe van zondag maakte de 25-jarige Nederlander van EF-Education-EasyPost wederom onderdeel uit van de kopgroep. “De strijd om de vroege vlucht ging een stuk moeilijker dan gisteren.”

“In het begin van de etappe waren er pogingen van Jetse Bol en mijzelf”, vertelde de Nederlandse drager van de bergtrui in een interview aan onder meer WielerFlits. Het duurde vervolgens even voordat de kopgroep vertrokken was, maar de aanval van Thomas de Gendt bleek de juiste te zijn. Op de Rijzendeweg in Woensdrecht lagen er weer twee bergpunten voor het oprapen. Thomas de Gendt trok nipt voor Van den Berg aan het langste eind in deze bergsprint.

“Ik dacht eerlijk gezegd dat ik hem had, maar De Gendt passeerde me nog net. In principe was het niet noodzakelijk om punten te halen vandaag als ik vooraan in het peloton finishte, maar ik ben blij dat ik toch een punt kon pakken en de bergtrui mee kan nemen naar Spanje”.

“Heb dit nog nooit meegemaakt”

Voor Julius van den Berg was het de eerste keer dat hij zo’n druk bezochte wielerkoers door zijn thuisland reed. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen bij een wielerwedstrijd aanwezig waren. Het stond vrijdag al rijen dik tijdens de ploegentijdrit in Utrecht en vandaag was het ook heel druk. Het is heel mooi om mee te maken dat het wielrennen zo erg leeft in Nederland”.

De komende dagen wachten de eerste echte bergen als de Vuelta in het Baskenland verdergaat. “Ik ben blij dat ze eindelijk komen, want als bergkoning is dat toch je ding”, grapt Van den Berg gekscherend.