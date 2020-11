Julien Vermote zoekt nog een ploeg: “Ik heb zeker nog mijn plaats”

Julien Vermote leeft nog altijd in onzekerheid over volgend seizoen. Bij Cofidis moet de hardrijder na een seizoen vertrekken en een nieuwe ploeg heeft zich nog niet aangediend.

Na twee seizoenen bij Dimension Data verkaste Vermote (31) vorige winter naar Cofidis, waar hij enerzijds op een vrije rol hoopte en anderzijds de kopmannen Elia Viviani en Christophe Laporte wilde helpen. “De resultaten waren niet goed. Elia heeft niet gewonnen en dat was het grootste probleem in de ploeg”, vertelt de Belgische renner aan het West-Vlaamse Focus-WTV. “Het was een uitzonderlijk jaar. Natuurlijk word je daar rap op afgerekend.”

Vermote voelde zich na een hoogtestage klaar voor het seizoen, maar al snel ging ook de koers in lockdown. “Dat is het leven hè? Iemand die zijn restaurant moest sluiten, is er ook niet beter van geworden. Daarna kwam de ploeg niet echt goed op gang. Ik vond dat ik eind augustus, begin september wel goed was. Maar daarna was er niet veel meer; het BK, de BinckBank Tour en de klassiekers. Die waren niet zo goed, maar ik voelde wel aankomen in de ploeg hoe het zat.”

Hoogste niveau

Na tien seizoenen in het profpeloton denkt hij nog niet aan stoppen. Hij denkt dat hij nog altijd van waarde kan zijn, als hardrijder maar ook in dienst van de ploeg. “Het zijn nog altijd de ploegen die een contract moeten aanbieden, maar ik wil echt nog blijven fietsen. Ik heb geen zekerheid op dit moment, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Ik geloof zeker dat ik nog mijn plaats heb, op het hoogste niveau zelfs.”