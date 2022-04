Julien Vermote eindelijk weer op niveau: “Dag om nooit te vergeten”

Interview

Begin 2021 was hij bijna renner af. En zelfs nadat hij een reddingsboei kreeg toegeworpen door de broers Roodhooft, draaide de rest van het jaar in de soep. Maar kijk, Julien Vermote is – bijna – helemaal terug. “Ik moet nog progressie maken. Stap voor stap. Maar dit is een dag om in te kaderen”, genoot hij met volle teugen mee van de triomf van Mathieu van der Poel.

Het was een symbolisch beeld in de eerste koershelft van de Ronde van Vlaanderen: West-Vlamingen Tim Declercq (33) en Julien Vermote (32) zij aan zij op kop van het peloton. Vermote in dienst van Van der Poel bij Alpecin-Fenix, Declercq – zijn opvolger bij Quick-Step Alpha Vinyl – in functie van Asgreen.

“Dit is een dag om nooit te vergeten”, vertelde Julien Vermote achteraf. “Ik heb een bijzonder zwaar jaar achter de rug.” Pas in april 2021 vond Vermote, net als streekgenoot Guillaume Van Keirsbulck, onderdak bij de gebroeders Roodhooft. Maar eerst een coronabesmetting en later toxoplasmose gooiden roet in het eten. Toch behield Alpecin-Fenix het vertrouwen in Vermote.

Keihard gewerkt

Begin februari hervatte Vermote voorzichtig de competitie in de Ster van Bessèges. De voorbije weken knokte hij zich in de ploeg voor de Ronde van Vlaanderen. “Ik ben er nog niet, maar ik ben blij met waar ik nu weer sta. Ik was al verheugd dat ik in dit team van start mocht in de Ronde. Ik zie dat als een eer. Ik heb ook de hele wedstrijd het beste van mezelf gegeven. Dat Mathieu het afmaakt, is des te mooier.”

Dat hij de voorbije maanden keihard gewerkt heeft, wil Vermote nog kwijt. “Mijn motivatie is ook immens. Ik wil koste wat het kost terugkeren op het hoogste niveau. Voor minder doe ik het niet. Ik was bijna prof af. Pas op, ik ben nog niet terug op het niveau dat ik beoog. Het is twee jaar geleden dat ik nog een koers als deze reed. Ik heb het rustig aan moeten doen met mijn lichaam en de ploegleiding heeft dat verstandig aangepakt. Waarvoor dank.”

Turkije

Vermote rijdt straks de Ronde van Turkije. “Op vraag van de ploeg. Ze willen dat ik verder aan mijn basis werk. Dat is ook nodig. Graag wil ik dit jaar opnieuw een grote ronde rijden. Welke? Dat is nog niet beslist. Het was de voorbije maanden ook niet aan de orde. Nu weer wel. We zien wel wat het wordt.”

De West-Vlaamse tempobeul komt ook nog even terug op het exploot van kopman Mathieu van der Poel. “Straffe kerel, hé! Als je weet van hoe ver hij komt. En het dan zo afmaken als favoriet. Na woensdag was het vertrouwen groot, maar elke wedstrijd moet gereden worden. Of er enige nervositeit te bespeuren viel vooraf? Niets! Niet bij Mathieu, maar ook niet in de entourage. Ik ben oprecht blij van dit geheel deel uit te maken. Het werd een dagje om in te kaderen.”