Julien Duval hangt zijn fiets aan de haak na Chrono des Nations

Julien Duval heeft het afscheid van zijn profcarrière aangekondigd. Parijs-Tours en de Chrono des Nations worden de laatste koersen voor de 31-jarige Franse rouleur van AG2R Citroën.

Duval nam zijn beslissing om te stoppen pas in de afgelopen weken, vertelt hij in een persbericht van zijn ploeg. “Parijs-Tours (zondag, red.) wordt de laatste wegwedstrijd uit mijn profcarrière. Daarna zal ik mijn allerlaatste wedstrijd rijden tijdens de Chrono des Nations (17 oktober). Ik was einde contract en ik heb voldoende interessant project om verder te gaan. Ik heb mijn beslissing ongeveer tien dagen geleden genomen, na veel wikken en wegen.”

De Franse renner begon zijn carrière in het continentale circuit: eerst bij Roubaix Lille Métropole, later bij Armée de Terre. In 2016 verzamelde hij mooie ereplaatsen in La Roue Tourangelle en La Poly Normande, waarna hij in 2017 naar de WorldTour werd gehaald door AG2R La Mondiale. Bij die ploeg zou hij blijven rijden en twee keer aan de start van de Vuelta a España verschijnen. Ook reed hij meermaals Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

‘Ik hoop dicht bij de sport betrokken te blijven’

“Ik hang mijn fiets aan de haak in de trui van AG2R Citroën, een van de beste ploegen ter wereld, die me liet deelnemen aan de mooiste koersen. Ik zal mijn carrière afsluiten in Parijs-Tours, aan de zijde van enkele geweldige klassieke renners. Ik kan dus rustig de bladzijde omslaan en ik hoop dicht bij de sport betrokken te blijven. Ik heb goede herinneringen aan al die jaren, te beginnen bij de profs in 2013, tot vijf seizoenen bij AG2R La Mondiale en AG2R Citroën”, zegt Duval.

Door zijn carrière als renner heeft hij zijn fysieke en mentale grenzen kunnen overschrijden en de wereld rond kunnen reizen, gaat hij verder. “Ik herinner me de ontsnapping in de Tour de Vendée van 2012, die me de kans gaf om prof te worden. Ik zal nooit het telefoontje van Vincent Lavenu vergeten die me de kans gaf. Ik reed Vlaanderen, Roubaix, de Dauphiné en de Vuelta. “Ik ben me bewust van wat dit betekent en ik wil dezelfde energie steken in mijn omscholing.”