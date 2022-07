Julie De Wilde schittert in jongerentrui Tour de France Femmes: “Fantastisch”

Julie De Wilde heeft haar goede vorm in de Tour de France Femmes opgeluisterd met de leiding in het jongerenklassement. In de derde etappe naar Épernay eindigde de 19-jarige renster van Plantur-Pura als veertiende, waardoor ze voorbij Maike van der Duin gaat in de stand. “Ik durfde hier alleen maar van dromen”, zegt De Wilde bij Sporza.

“Ik had niet zo een goede benen, maar ik mag niet klagen”, vertelde ze na afloop. De klimmetjes waren pittiger dan gedacht. Ik heb echt afgezien en toch mijn tempo gezocht om zo goed mogelijk naar boven te rijden. Dan kwam ik in een groepje terecht, daar was het hopen dat ze doorreden. Het stokte wel een beetje, maar mijn team heeft daar zijn werk gedaan. Ik ben hen daar heel dankbaar voor.”

In het algemeen klassement is De Wilde nu dertiende op 2.57 minuut van gele trui Marianne Vos. Ze is nu niet alleen de jongste renster in het peloton, maar ook de beste in het jongerenklassement (rensters geboren na 1 januari 2000, red.). “Het is echt wel leuk, zeker omdat ik de jongste ben. Het is fantastisch om die jongerentrui te mogen dragen. Ik bekijk het nu dag per dag, maar als het dan lukt is het wel mooi. Ik ben nog jong, niks moet alles mag.”