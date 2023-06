Julian Mertens succesvol geopereerd aan wervelkolom, blijft in kunstmatige coma

Julian Mertens heeft donderdag een succesvolle operatie achter de rug aan zijn wervelkolom, maar blijft wel in kunstmatige coma. Dat heeft Bingoal WB, de ploeg van de Belgische wielrenner, laten weten in een nieuw statement.

Mertens was woensdag betrokken bij een trainingsongeluk en werd direct afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daar wordt hij sindsdien in kunstmatige coma gehouden. Naast de rugoperatie ondergaat de 25-jarige Mertens later op de dag nog een ingreep aan zijn kaak.

Bingoal WB meldt dat Mertens bovendien breuken heeft opgelopen aan zijn arm en zijn ribben. Afhankelijk van zijn vooruitgang, wordt de profwielrenner nog enkele dagen in coma gehouden.

Ploegmanager Christophe Brandt van Bingoal WB gaf woensdag bij Het Nieuwsblad meer uitleg over de situatie van Julian Mertens. “Hij heeft enkele breuken opgelopen, maar het is nog onduidelijke welke. Daarnaast heeft hij een zware herschudding en een klaplong, wat de reden voor zijn kunstmatige coma is. Julian was alleszins nog bij bewustzijn toen hij afgevoerd werd. We weten nog niet of het om een aanrijding of een trainingsongeval ging”, aldus Brandt.

