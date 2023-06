Julian Mertens ontwaakt uit kunstmatig coma

Goed nieuws omtrent de toestand van Julian Mertens. De Belgische coureur ligt niet langer in kunstmatig coma na zijn trainingsongeval eerder deze week. Dat meldt zijn ploeg Bingoal WB.

Verder meldt zijn team dat Mertens van de beademing af is en dat hij al kort zijn familieleden heeft ontmoet en daar zelfs even mee heeft kunnen spreken. Voor Mertens wacht nu volgens de Belgische formatie “een lang revalidatieproces”.

De 25-jarige Mertens raakte woensdag betrokken bij een ongeluk terwijl hij aan het trainen was. sindsdien werd hij in kunstmatig coma gehouden. Hij liep hierbij blessures op aan de wervelkolom, waaraan hij succesvol is geopereerd, en kaak en breuken in zijn ribben en arm.

