Julian Alaphillipe met ploegmaats gesignaleerd op parcours Ronde van Vlaanderen

Julian Alaphilippe staat vooralsnog niet op de startlijst van de Ronde van Vlaanderen, maar was gisteren wel te zien op het parcours van het aankomende zondag. Samen met onder andere Kasper Asgreen werd de wereldkampioen gespot op de Oude Kwaremont. Het doet de vraag rijzen of Alaphilippe de Ronde alsnog niet rijdt.

Alaphilippe is woonachtig in Ronse, waardoor het op zich niets hoeft te betekenen dat hij met zijn ploegmaats meetraint in deze regio. Bovendien had de Fransman de Ronde van Vlaanderen heel bewust niet in zijn programma opgenomen, omdat de combinatie met de Waalse klassiekers te zwaar zou zijn.

Quick-Step Alpha Vinyl kampt momenteel echter met verschillende blessuregevallen en zou Alaphilippe weleens hard nodig kunnen hebben in Vlaanderens Mooiste. Zo kwam Florian Sénéchal in Gent-Wevelgem opnieuw ten val en keert Tim Declercq pas in Dwars door Vlaanderen terug in koers na corona en een ontsteking aan zijn hartzakje. Of dit betekent dat we Alaphilippe toch aan het vertrek zien, wordt wellicht donderdagmiddag om 16.00 bekend, als zijn ploeg een persconferentie houdt.

