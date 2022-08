Julian Alaphilippe voert Quick-Step Alpha Vinyl aan in Tour de l’Ain

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie voor de Tour de l’Ain, de Franse rittenkoers die dinsdag van start gaat, bekendgemaakt. Wereldkampioen Julian Alaphilippe is de voornaamste blikvanger: de Fransman hoopt zich via de driedaagse Tour de l’Ain klaar te stomen voor de aankomende Vuelta a España.

Voor Alaphilippe zal de Tour de l’Ain altijd een bijzondere koers blijven. In 2014 boekte de explosieve klimmer er namelijk zijn eerste profoverwinning, na een knappe solozege in de slotrit naar Arbent. Het bleek het begin van een zeer succesvolle carrière, met voorlopig meer dan dertig overwinningen, waaronder twee wereldtitels, Milaan-San Remo, talloze andere klassiekers en zes ritzeges in de Tour de France.

De Franse wereldkampioen komt dinsdag dus opnieuw aan de start van de Tour de l’Ain, wat ook meteen zijn laatste (voorbereidings)koers is voor de komende Vuelta. Naast Alaphilippe komen Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke in Châtillon-Sur-Chalaronne aan het vertrek van de Tour de l’Ain.

“We hopen dat hij de draad opnieuw kan oppakken”

Ploegleider Wilfried Peeters blikt kort vooruit op de Franse driedaagse. “We zijn gemotiveerd om voor het best mogelijke resultaat te gaan. Helaas miste Julian enkele koersdagen door het coronavirus, maar we hopen dat hij de draad opnieuw kan oppakken als laatste voorbereiding op de Vuelta. Hij krijgt een goede ploeg mee met Dries, Stan, Louis, Mauri en Rémi. Die laatste twee reden eerder in de Ronde van Polen en deden het daar goed.”

De Tour de l’Ain werd vorig jaar gewonnen door Michael Storer. De Australiër is er dit jaar niet bij en zal zijn titel dus niet verdedigen.