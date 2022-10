Julian Alaphilippe richt zich volgend jaar weer op Vlaamse klassiekers

Julian Alaphilippe zal volgend jaar weer aan de start verschijnen van enkele Vlaamse klassiekers. Dat laat de Fransman weten aan de regionale krant La Montagne. De 30-jarige renner van Soudal-Quick Step zal in 2023 overigens ook gewoon zijn opwachting maken in de Ardense klassiekers.

De tweevoudige wereldkampioen liet zich dit jaar niet zien in het Vlaamse kasseienwerk, aangezien hij zich volledig wilde focussen op de heuvelklassiekers en met name Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe kwam in die laatste koers echter zwaar ten val. De Fransman hield aan zijn val enkele gebroken ribben, een gebroken schouderblad en een klaplong over en was lange tijd uitgeschakeld.

Alaphilippe hoopt in 2023 op sportieve revanche in Luik-Bastenaken-Luik, maar de Waalse klassieker staat volgens La Montagne dit keer iets minder hoog op zijn verlanglijstje. De rasaanvaller hoopt volgend jaar namelijk vooral weer te schitteren in het Vlaamse werk, en dan met name de Ronde van Vlaanderen. Alaphilippe was in de Ronde van Vlaanderen van 2020 nog een van de hoofdrolspelers, maar botste toen in kansrijke positie op een motard.

De coureur van Soudal-Quick Step (vanaf 2023 de nieuwe naam van de ploeg-Lefevere) zal op sportief vlak met niet al te veel plezier terugkijken op 2022. Alaphilippe kampte met de nodige fysieke malheur en raakte ook nog eens besmet met het coronavirus. Hij boekte dit jaar, met een rit in de Ronde van het Baskenland en de Tour de Wallonie, slechts twee overwinningen.