Julian Alaphilippe: "Plezier maken in de slotetappe"

Julian Alaphilippe wilde zich slechts amuseren in de slotetappe van Parijs-Nice, vertelde hij vooraf in startplaats Nice. “Gezien de omstandigheden wil ik maar plezier hebben, koersen, aanvallen en niet nadenken over de wedstrijd.”

“Ik ben erg blij dat we zover zijn gekomen. Een top 10-klassering in het klassement is leuk, maar niet uitzonderlijk. Gegeven de omstandigheden wil ik slechts plezier hebben, koersen, aanvallen en niet nadenken over de wedstrijd”, zei Alaphilippe voor de start van de slotrit met aankomst in skioord Valdeblore La Colmiane.

Gisteren knapte zij ploeg Deceuninck-Quick Step een groot deel van het vuile werk op, maar ging de etappezege uiteindelijk naar Tiesj Benoot. “De hele dag voerden we de controle. We wilden de etappe graag winnen, maar dat lukt niet elke keer. Vandaag is weer een rit met een erg complexe finale.”

“Ik weet dat moeilijk voor me wordt tegen betere klimmers als Sergio Higuita en Nairo Quintana, maar ik wil me gewoon vermaken door vooraan te rijden”, zei Alaphilippe, die bij aanvang van de zevende etappe tiende stond in het klassement op 2:04 van leider Maximilian Schachmann. “Het is een leuke speeltuin om Parijs-Nice de beëindigen.”