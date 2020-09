Julian Alaphilippe over de Franse selectie: “We zijn outsiders” zondag 27 september 2020 om 11:42

Julian Alaphilippe krijgt in Imola en omstreken een ideaal WK-parcours voorgeschoteld, maar hoe goed is de Fransman nu eigenlijk? Alaphilippe ziet zichzelf niet als topfavoriet, zo vertelt hij in gesprek met Cyclingnews. “We zijn outsiders, maar dat wil niet zeggen dat we geen ambitie hebben.”

Vorig jaar was Alaphilippe nog de torenhoge favoriet voor de wereldtitel, na een geweldig 2019. Dit jaar is de renner van Deceuninck-Quick-Step wat minder goed op dreef, al won hij wel ‘gewoon’ een etappe in de voorbije Tour de France. “Ik wist mijn inspanningen goed te doseren tijdens de Tour. Ik denk dat ik goed ben gerecupereerd voor het WK.”

“Ik was moe in Parijs, maar heb nog altijd de motivatie om mijn seizoen te verlengen met het WK en de klassiekers. Ik heb een goede week achter de rug en ben blij met het WK-parcours. Het zal een hele zware wedstrijd worden. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, maar ik denk dat de beslissing zal vallen in de laatste kilometers.”

De Franse kopman probeert in zijn glazen bol te kijken. “De Slovenen en heel wat andere renners zijn in staat om er een zware koers van te maken en te zegevieren. Een WK is niet te vergelijken met een Tour de France. Op het WK koersen de renners op een compleet andere manier. Het is moeilijk om een topfavoriet aan te wijzen.”