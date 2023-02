Julian Alaphilippe opgelucht na zege: “Dit gevoel heb ik gemist”

Julian Alaphilippe won zaterdag eindelijk weer eens. De Fransman was de beste in de Faun-Ardèche Classic. “Winnen is een gevoel dat ik heb gemist”, zegt de tweevoudig wereldkampioen na afloop.

“Ik wilde weer winnen en ben blij dat dat me is gelukt. De afgelopen weken heb ik hard gewerkt om deze conditie te pakken te krijgen. Dit resultaat is een bevestiging en ik kan niet wachten tot de volgende koersen. Er is nog veel werk te verzetten, maar ik ben opgelucht.”

Alaphilippe zou uiteindelijk Gaudu kloppen in een sprint-a-deux. “Hij begreep dat we moesten samenwerken toen we voorop raakten. We hebben niet echt met elkaar gepraat, vooral elkaar pijn gedaan tot en met de sprint. Ik ben echt blij dat ik het heb kunnen afmaken.”

Lees meer: Alaphilippe is Gaudu de baas in Faun-Ardèche Classic