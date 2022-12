Julian Alaphilippe niet te zien in Vlaams openingsweekend

Julian Alaphilippe gaf eerder aan dat hij in 2023 aan de start zal verschijnen van enkele Vlaamse klassiekers, maar de Fransman is straks in ieder geval niet te zien in het Vlaamse openingsweekend. Alaphilippe geeft in datzelfde weekend van 25 en 26 februari de voorkeur aan de Faun-Ardèche Classic en Drôme Classic.

Op 25 en 26 februari is het tijd voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar ook in Frankrijk is het dan volop koers met de Faun-Ardèche Classic en Drôme Classic. Guillaume Delpech, voorzitter van het organisatiecomité achter de twee Franse eendagskoersen, heeft in de media laten weten dat tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe aan de start zal verschijnen van de 1.Pro-wedstrijden.

Alaphilippe, die dus niet te zien zal zijn in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, is niet de enige interessante naam op de startlijst van de Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic. Delpech kondigde ook al de komst van Romain Bardet en Rémi Cavagna aan. Alaphilippe deed afgelopen seizoen trouwens ook mee aan de twee Franse eendagskoersen. In de Faun-Ardèche Classic werd hij 25ste, terwijl hij als vijfde over de streep kwam in de Drôme Classic.

Ronde van Vlaanderen

De renner van (vanaf volgend jaar) Soudal-Quick Step liet al meerdere keren weten dat hij in 2023 weer aan de start zal staan van enkele Vlaamse klassiekers. De 30-jarige coureur kijkt met name naar de Ronde van Vlaanderen. Alaphilippe was in de editie van 2020 nog een van de hoofdrolspelers, maar botste toen in kansrijke positie op een motard en moest de wedstrijd verlaten.

