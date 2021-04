Julian Alaphilippe: “Niet bezig met wat in Amstel Gold Race 2019 gebeurd is”

Julian Alaphilippe is zondag een van de belangrijkste kandidaten op winst in de Amstel Gold Race. Zelf houdt hij de druk toch wat af. “Luik-Bastenaken-Luik en vooral de Waalse Pijl passen toch beter bij mijn profiel”, vertelt Loulou op de persbabbel twee dagen voor de koers. “Maar ik ben wel gemotiveerd.”

Zevende in 2015, zesde in 2016, opnieuw zevende in 2018 en vierde in 2019. Toch zegt de regerende wereldkampioen dat de Amstel Gold Race die Ardennenklassieker is die hem het minste ligt. “De Waalse Pijl won ik al. En Luik-Bastenaken-Luik, daar droom ik van. Los daarvan, ik ben uiteraard wel gemotiveerd om het goed te doen, zondag. Ik kijk er naar uit.”

Alaphilippe en ploegmaats verkenden vrijdag het alternatieve parcours dat in Nederlands Limburg werd uitgestippeld. “Het wordt een uitputtingsslag”, weet hij. “Het is een omloop die veel energie en concentratie vraagt. Omdat iedereen zal focussen op de laatste lus. De nervositeit zal groot zijn. En de opeenvolging van hindernissen en smalle wegen maken het nog zwaarder.”

“Beetje moe na de Ronde”

De omloop is in niets te vergelijken met die van 2019, toen Mathieu van der Poel in de slotfase nog over iedereen walste. En Alaphilippe wil vooral het woord ‘revanche’ niet in de mond nemen. “Ik koers niet op revanche. Zo gaat dat niet bij mij. De teller gaat telkens weer op nul en ik denk niet aan wat twee of vijf jaar geleden is gebeurd. Elke koers is een andere.”

Conditioneel is de kopman van Deceuninck-Quick-Step in elk geval in orde. “Na de Ronde van Vlaanderen heb ik in overleg met de ploegleiding enkele dagen rust genomen. Ik was ook een beetje moe. Daarna ben ik naar het zuiden van Spanje (met Almeria als uitvalsbasis, red) gereisd om daar een trainingsblok af te werken. Nu voel ik me opnieuw goed. Beter dan tijdens de Ronde, waar de vermoeidheid al in de benen zat.”