Julian Alaphilippe na nieuwe wereldtitel: “Ik weet wat deze trui met je doet”

Julian Alaphilippe heeft zijn wereldtitel met succes weten te prolongeren. In de finale in Leuven stond er geen maat op de Fransman. “Ik wist wat ik moest doen”, zei hij in het flashinterview.

“Het was een heel moeilijke dag. Het was écht kapotgaan. In mijn benen en hoofd branden alles”, vervolgt hij.

Hoewel de Belgen heel de dag het initiatief namen wist de 29-jarige renner zijn rust te bewaren. “Het parcours lag mij. Ik wist wat ik moest doen. Toen ik vanochtend opstond dacht ik niet opnieuw wereldkampioen te worden. Maar ik weet wat deze trui met je doet.”

Alaphilippe is de eerste renner sinds Sagan (2015-2017) die zijn regenboogtrui weet te prolongeren.