Julian Alaphilippe na derde plek: “Benen waren goed en ik had plezier”

Julian Alaphilippe was een van de smaakmakers in de eerste rit-in-lijn in de Tour de La Provence. De wereldkampioen zat mee in de voorste waaier, pakte bij de twee tussensprints de volle buit en kwam als derde over de streep achter etappewinnaar Elia Viviani en Sep Vanmarcke.

Ook bij Quick-Step Alpha Vinyl werd een nerveuze, snelle dag verwacht op weg naar Les Saintes Maries de la Mer. Door de Rhône-delta en op de open vlakten van de Camargue speelde de wind een belangrijke rol en op tachtig kilometer van de finish ging het op de kant. De Belgische ploeg had met Alaphilippe, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke drie pionnen van voren. “We waren goed vertegenwoordigd vooraan, en ik ben blij, want de benen waren goed en ik had plezier”, vertelde de Franse wereldkampioen naderhand.

Toen eenmaal het peloton in stukken was gebroken, draaide de voorste waaier goed rond en werd voorkomen dat andere groepen nog konden terugkeren. “In de finale wist ik dat het moeilijk zou worden om de sprint te winnen met Elia, maar dat weerhield me er niet van om het te proberen”, zei Alaphilippe verder. “Het was een mooie start van de race en ik kijk nu al uit naar het weekend. We krijgen nog twee kansen en we zullen ons best doen”, aldus 29-jarige renner, die momenteel tweede staat in het algemeen klassement en het puntenklassement aanvoert.