Julian Alaphilippe: “Milaan-San Remo wordt interessant, Pogacar is echt heel sterk”

Julian Alaphilippe keert zaterdag terug naar Milaan-San Remo, de koers waarin hij al drie keer op het podium eindigde. De wereldkampioen hoopt opnieuw een rol van betekenis te kunnen spelen, al liggen zijn doelen later in het voorjaar.

Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) begon het seizoen met de Tour de La Provence, waar hij net als vorig jaar tweede was in het klassement. Daarna verscheen hij aan de start van het tweeluik Drôme-Ardèche, waaraan hij een vijfde plek in de Drôme Classic overhield. Vervolgens kwam hij in Strade Bianche als 58e over de streep, nadat hij onderweg bij een massale val spectaculair over de kop ging. De drager van de regenboogtrui bleef dan in Italië om deel te nemen aan Tirreno-Adriatico, maar in de zevendaagse ronde maakte hij geen al te bijzondere indruk.

Dat hij in de Tirreno elke dag goed had gewerkt, vertelde hij in gesprek met Belga. “Dit was een moeilijke en veeleisende Tirreno-Adriatico. Natuurlijk hadden we graag met de ploeg een etappe gewonnen om onze wedstrijd kleur te geven, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.” Naar eigen zeggen had hij zich vermaakt in de bergetappe over de Monte Carpegna, waar hij mee vooruit was in de aanval. “Ik was blij dat ik mee vooraan zat en heb de nodige inspanningen geleverd met het oog op de rest van het seizoen.”

Zijn doelen liggen later in het voorjaar, in de Ardense klassiekers. Met de krachten smijten is op dit moment dus nog niet hard nodig. Toch hoopt hij zich zaterdag te kunnen mengen in de strijd in Milaan-San Remo. “Mijn doelen liggen later op dit seizoen, ik ben op de goede weg. Zaak is nu om deze week goed te recupereren en ik hoop dat ik zaterdag een rol kan spelen in La Primavera. Het wordt hoe dan ook een interessante koers, Tadej Pogačar is echt heel sterk, dat hebben we allemaal gezien.”