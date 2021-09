Julian Alaphilippe kijkt terug op een jaar regenboogtrui: “Herinnering voor het leven”

Video

Julian Alaphilippe mag zondag proberen zijn wereldtitel van een jaar geleden te verdedigen. In een video die zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step heeft gepubliceerd blikt de Franse renner terug op de afgelopen twaalf maanden, waarin hij de regenboogtrui mocht dragen voor zijn gewonnen koers in Imola.

“Om de regenboogtrui te mogen dragen is een geweldig gevoel. Het maakt mij trots en blij”, zegt Alaphilippe in de twee minuten durende video. “Ik heb geprobeerd er in elke koers en iedere dag op training zo veel mogelijk van te genieten. Het gaf mij extra motivatie en het is een herinnering voor het leven.”

De 29-jarige renner behaalde een paar fraaie successen in de regenboog. Zo reed hij in oktober naar de winst in de Brabantse Pijl door Mathieu van der Poel en Benoît Cosnefroy te verslaan, klopte hij in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico Van der Poel en Wout van Aert, won hij voor de derde keer de Waalse Pijl en zette hij de openingsetappe van de Tour achter zijn naam.

Welke herinnering voor hem bovenaan staat, vindt Alaphilippe moeilijk te zeggen. “Ik heb zo veel herinneringen aan de trui. Het was geweldig. Om koersen als de Waalse Pijl of de openingsetappe van de Tour te winnen in de trui zal ik nooit vergeten. Om na de geboorte van mijn zoontje in de regenboogtrui een rit in de Tour te winnen was ook echt speciaal. Het was heel mooi.”

De wegkoers voor elite-mannen op het WK wielrennen in Vlaanderen staat gepland voor komende zondag 26 september.