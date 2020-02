Julian Alaphilippe is klaar voor Tour Colombia: “Ik mik op ritwinst” dinsdag 11 februari 2020 om 14:56

Na een valse start in de Vuelta a San Juan, hoopt Julian Alaphilippe te schitteren in de Tour Colombia 2.1. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step wil niet met lege handen achterblijven. “Ik ga proberen om een etappe te winnen”, zo vertelt Alaphilippe op een persconferentie in het plaatsje Paipa.

Alaphilippe begon zijn seizoen in Argentinië met de Vuelta a San Juan, maar de Franse springveer moest zich ziek terugtrekken voor de individuele tijdrit. We zijn nu ruim één week verder en Alaphilippe hoopt fysiek klaar te zijn voor de Tour Colombia. “Ik ben gemotiveerd en hoop op goede benen. Ik zie veel kansen op ritwinst.”

Deceuninck-Quick-Step rekent de komende dagen niet alleen op Alaphilippe, vorig jaar al goed voor ritwinst in de Colombiaanse rittenkoers, maar ook op sprinter Álvaro José Hodeg en allrounder Bob Jungels. “De Tour Colombia is een prima wedstrijd om mee te beginnen. Het is een lastige race en de renners koersen op een hoog niveau”, aldus Alaphilippe.

“Daarnaast heerst er altijd een geweldige sfeer, de fans zijn echt gek op wielrennen. Het is altijd leuk om in Colombia te vertoeven.” Vanavond beginnen de renners met een ploegentijdrit van 16,7 kilometer in de straten van Tunja, de geboorteplaats van Nairo Quintana en Winner Anacona. Lees hier alles over de zesdaagse rittenkoers.