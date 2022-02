Julian Alaphilippe: “Ik ontplofte volledig in de laatste kilometers”

Julian Alaphilippe stond er uitstekend voor in aanloop naar de slotetappe van de Tour de La Provence, maar de Fransman slaagde er op de slotklim naar Montagne de Lure niet in om de eindzege binnen te slepen. De Fransman probeerde Nairo Quintana nog te volgen, maar moest dat bekopen met een kleine inzinking in de laatste kilometers.

Alaphilippe verloor in de slotkilometers nog driekwart minuut op Quintana en dat bleek voor de Colombiaan meer dan voldoende voor een dubbelslag. De wereldkampioen moest zo genoegen nemen met de tweede plaats in de algemene rangschikking. “Ik ontplofte echt volledig in de laatste kilometers, maar Quintana was gewoon sterker. Ik heb dus geen spijt en ben erg blij met mijn eerste wedstrijd van het seizoen.”

“Ik had voor mijn eigen tempo moeten kiezen”

De Franse publiekslieveling had stiekem wel de hoop om de eindzege veilig te stellen op de slotklim van dertien kilometer. “Het is namelijk wel een klim die goed bij me past. Het was een gelijkmatige col en de snelheid lag vrij hoog”, citeert Cyclingnews. “Ik denk wel dat ik een fout heb gemaakt door Quintana te volgen. Ik had gewoon voor mijn eigen tempo moeten kiezen, om dan te wachten tot de slotkilometer. Maar ja… Ik heb ervan genoten.”

Alaphilippe grijpt zo voor het tweede opeenvolgende jaar naast de eindzege in de Tour de La Provence, maar dat is niet wat de Fransman zal onthouden van de Franse vierdaagse. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik al zo ver zou staan. Ik moet gewoon op deze manier doorgaan. Over een paar weken volgen er grotere doelen. Ik ben tevreden.”