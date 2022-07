Julian Alaphilippe hervat seizoen in Tour de Wallonie: “Benieuwd waar ik sta”

Julian Alaphilippe staat vandaag aan het vertrek van de Tour de Wallonie. Na het Frans kampioenschap, is het de tweede wedstrijd van de wereldkampioen sinds zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik ben benieuwd hoe ver ik nu conditioneel sta in functie van wat volgt”, zei Alaphilippe in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De afgelopen weken was Alaphilippe samen met enkele ploeggenoten op hoogtestage in het Italiaanse Livigno. “Ik voelde me op stage goed”, zegt de renner van Quick-Step Alpha Vinyl nu. “Ik heb er veel op uithouding getraind, de zogenaamde lactaat-trainingen zijn pas voor later. Er wacht nog een druk seizoenseinde met de Clásica San Sebastian, de Tour de l’Ain, de Vuelta, het WK en de Ronde van Lombardije. Ik wil niet te vroeg in topvorm zijn. Vandaar dat ik erover waakte dat ik niet als een gek lag te trainen zodat ik te snel in topvorm ben.”

Muur van Hoei

De Tour de Wallonie begint gelijk zwaar, met een aankomst op de Muur van Hoei. Alaphilippe was hier al bijzonder succesvol: drie keer won hij er de Waalse Pijl. “De eerste aankomst is zeer simpel: diegene met de beste benen wint. Het zal een goede test voor mij zijn. Het zal pijn doen. Het is een finish die ik koester en ik heb er al veel leuke momenten gekend, maar ik verfoei die Muur even hard als dat ik ervan hou. Ik weet niet of het mogelijk is om nu al in Hoei te winnen, maar het is ook niet de bedoeling dat ik hier in elke etappe achteraan het peloton hang.”

Later dit seizoen zou Alaphilippe voor zijn derde WK-titel op een rij kunnen zorgen. Maar daar is de Fransman nog niet al te veel mee bezig. Ik wil in de eerste plaats nu genoeg koersen en hopen dat ik niet meer val. Elke renner valt wel eens, maar dit jaar was het toch allemaal wat te veel. In het begin van het seizoen ben ik ook vaak ziek geweest… Ik was weinig dagen op het niveau dat ik voor mezelf wou. Het was een aaneenschakeling van de merde. En met die regenboogtrui was ik altijd wel ergens verwacht en opgemerkt. Je kan je dan niet verstoppen.”

Vuelta

Het eerste grote doel wordt de Ronde van Spanje. “We trekken naar de Vuelta-start in Utrecht met de bedoeling dagzeges te behalen en met Remco Evenepoel een goede eindklassering na te streven. Heel de ploeg is rond deze twee doelen gebouwd. In de Vuelta is niet alles rondom mij gecentreerd. Dat komt me goed uit en neemt druk bij mij weg. Dat motiveert me zelfs nog meer.”