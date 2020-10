Julian Alaphilippe: “Geen sprake van revanche voor Luik” woensdag 7 oktober 2020 om 17:57

De overwinning van Julian Alaphilippe in de Brabantse Pijl is geen revanche voor zondag, toen hij in Luik-Bastenaken-Luik net naast de winst greep. Dat vertelde de wereldkampioen na afloop van de heuvelklassieker in het flashinterview.

“Nee, er was nooit sprake van revanche. Ik was slechts erg blij om hier aan het vertrek te staan en mezelf te vermaken”, vertelde Alaphilippe. “Ik wilde gewoon mijn best doen en plezier hebben van mijn regenboogtrui. Ik reed zoals ik wilde en ik ben erg blij dat ik heb gewonnen.”

In zijn tweede wedstrijd schoot de renner uit Saint-Amand-Montrond dus toch al snel raak in zijn kampioenstrui. Het voelt erg fijn om te winnen in die trui. Om hem ’s ochtends aan te trekken is al heel erg speciaal. En om dan ook nog te winnen is echt geweldig.”