Julian Alaphilippe focust zich in 2023 op kasseien- en heuvelklassiekers

Julian Alaphilippe gaat dit seizoen de grote Vlaamse voorjaarsklassiekers combineren met de heuvelklassiekers. Dat heeft de Fransman bekendgemaakt op de ploegpresentatie van Soudal Quick-Step in De Panne. Afgelopen jaar sloeg Alaphilippe de Vlaamse koersen over.

De tweevoudige wereldkampioen liet zich in 2022 niet zien in het kasseienwerk, aangezien hij zich volledig wilde focussen op de heuvelklassiekers en met name Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe kwam in die laatste koers echter zwaar ten val en lag daarna lang in de lappenmand. Mede daardoor boekte hij, met een rit in de Ronde van het Baskenland en de Tour de Wallonie, slechts twee zeges.

Alaphilippe zal in 2023 dus te zien zijn in de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Hij start zijn seizoen eind deze maand als in de Challenge Mallorca, waarna hij via de Ardèche Classic en de Drôme Classic zal toewerken naar een blok met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Omdat hij ziek is, zal hij zijn keuze over zijn programma niet kunnen toelichten aan de aanwezige pers op de teampresentatie.

Ronde van Vlaanderen

Eerder sprak JuJu zich wel al uit over zijn ambities in de Vlaamse Hoogmis. “Ik doe er nu alles aan om weer op topniveau te komen. In de Ronde van Vlaanderen wil ik 100 procent zijn. Die koers ligt me, het wordt dan ook mijn grootste doel in het voorjaar”, zei hij in november nog.

Wedstrijdprogramma Julian ALAPHILIPPE