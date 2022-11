Julian Alaphilippe blikt terug op ‘zwaarste seizoen ooit’: “Heb meer angst nu”

Het seizoen 2022 was geen succes voor Julian Alaphilippe. In de regenboogtrui kende de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl bijzonder veel pech. “Het was echt het moeilijkste seizoen in mijn carrière. Ik was nooit 100%.”

In een interview met Cyclingnews blikte Alaphilippe terug op het afgelopen seizoen. “Het woord om 2022 te beschrijven is veerkracht. Ik was namelijk nooit 100% in een koers, het hele seizoen lang heb ik moeten terugvechten. Dat was moeilijk, zeker omdat ik de regenboogtrui droeg”, aldus de Fransman. In 2022 won de ex-wereldkampioen slechts tweemaal; een etappe in de Tour de Wallonie en de Ronde van het Baskenland.

“Het terugkomen na de valpartijen was het moeilijkste”, ging Alaphilippe verder. “Het was echt het moeilijkste seizoen in mijn carrière. Mijn familie was cruciaal om steeds weer de tegenslagen te overwinnen.” Al die tegenslagen hebben ook andere gevolgen met zich meegebracht, zo spreekt de 30-jarige renner over meer angst dan vroeger. “Als het gevaarlijk wordt tijdens het afdalen, heb ik meer angst. Ik voel de gevaren meer.”

Alaphilippe blijft echter strijdvaardig. “Ik heb gelukkig geen pijn meer als ik op de fiets zit. Ik ben dus niet bang om te koersen. Niets zal mij tegenhouden in 2023”, besloot de Fransman.