Julian Alaphilippe animeert openingsrit Parijs-Nice: “Mijn aanval was niet gepland” maandag 9 maart 2020 om 08:50

Julian Alaphilippe kleurde mee de finale van de openingsrit van Parijs-Nice, gisteren op weg naar Plaisir. De Franse renner viel aan, maar moest aan de finish genoegen nemen met plaats vier. “Toch ben ik niet teleurgesteld.”

“Mijn aanval was niet gepland”, liet Alaphilippe weten na de aankomst. Bij de tussensprint, op dertig kilometer van de finish, reed de Fransman van Deceuninck-Quick Step samen met Tiesj Benoot weg en pakten snel een halve minuut voorsprong. Even leek het erop dat zij om de overwinning zouden strijden, maar in de slotfase konden Maximilian Schachmann en Dylan Teuns toch nog oversteken. De Duitse kampioen trok uiteindelijk aan het langste eind.

“Ons plan was om gefocust te blijven en vooraan te zitten met het oog op waaiervorming”, ging Alaphilippe verder. “Dat pakte goed uit. Ik zat in goede positie met Kasper (Asgreen) en Zdeněk (Štybar). Bij de tussensprint ging ik voor de bonificatieseconden, maar sloeg ik plots een gaatje en bleef daarna doorgaan met Tiesj. Het is jammer dat er nog twee renners terugkwamen op die laatste klim.”

Ondanks dat hij zichtbaar last had van de kou neutraliseerde Alaphilippe tot tweemaal toe een aanval in de laatste kilometers. Dat hij nog alles wilde geven richting de finish, vertelde de Franse rasaanvaller. “Maar het was erg lastig met die kou. Toch ben ik niet teleurgesteld, maar eigenlijk best blij. Deze etappe heeft mij geleerd dat de benen oké zijn en dat mijn vorm gestaag aan het groeien is.”