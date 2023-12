Niels Bastiaens • dinsdag 12 december 2023 om 12:15

Julia Kopecky, de Tsjechische uit Leiden: “In de nationale ploeg werd ik uitgelachen met mijn Tsjechisch”

Interview De amper 19-jarige Julia Kopecky reed zich afgelopen week in Rucphen en Essen voor het eerst in de kijker tussen de profcrossers. Maar vergis u niet: ook al staat er een Tsjechisch vlagje voor haar naam, Julia is geboren en getogen in het Zuid-Hollandse Leiden. Met broers Tomas (23, TDT-Unibet) en Matyas (20, Novo Nordisk) maakt ze deel uit van een echt wielergezin. Reden genoeg voor WielerFlits om Julia en vader Petr op te zoeken voor een kennismaking.

Kopecky’s moeder is een Nederlandse, vader Petr volbloed Tsjechisch, maar de twee ontmoetten elkaar opvallend genoeg in… Groot-Brittannië. “We waren daar allebei voor het werk”, lacht vader Petr. “Tomas is in Darlington geboren, maar op zijn tweede zijn we naar Leiden verhuisd. Daar kon ik aan de slag als hoogleraar in de Politieke Wetenschappen. Matyas en Julia zijn er dan bijgekomen, en zij hebben eigenlijk hun hele jeugd in de buurt van Leiden doorgebracht.”

De drie kinderen hebben allemaal de dubbele nationaliteit, maar ondanks hun grotere band met Nederland, komen ze in het wielrennen alle drie voor Tsjechië uit. Tomas heeft, na wat problemen met de KNWU, voor Tsjechië gekozen. “Matyas en Julia zijn hem wat later ‘gewoon’ gevolgd”, aldus Petr.

“Ik voel me ook helemaal Tsjechisch”, legt Julia uit. “Het is daar dat ik begonnen ben met fietsen. Het maakt mijn vader ook trots als ik dat zeg (lacht). Ik heb veel familie in Tsjechië en intussen ook wat vrienden. In de nationale selectie heb ik nog wat moeite met de taal, vooral in het begin ging dat moeizaam. Ik werd een beetje uitgelachen, maar het is oké nu (lacht). Het is ook een fantastisch land om te trainen. Veel mooier dan in Nederland, dus in de zomer komen we daar vaak.”

Wielerfamilie

Vader Petr is meteen ook het aanknopingspunt van de familie met de wielersport. “Ik was zelf crosser, maar stel je daar vooral niet zo veel bij voor. Dat was echt op een laag niveau, bij de amateurs. De kinderen zagen me soms bezig, en zo is Tomas als eerste met crossen begonnen. Julia deed op dat moment nog aan atletiek en veldlopen, maar hoe meer ze mee naar de wedstrijden van Tomas kwam kijken, hoe meer ze zei: dat wil ik ook doen. In 2018 heeft ze de stap gezet.”

Het is die liefde voor de fiets die de drie kinderen verbindt. “Vroeger gingen ze veel samen op pad. Nu de jongens naar Girona zijn verhuisd, wordt dat een pak lastiger. Julia moet nog hier blijven, voor haar studies. Ze studeert psychologie aan de Universiteit van Leiden.”

Heel belangrijk, vindt Julia zelf. “Het is geen gemakkelijke combinatie, maar toch haal ik goede punten. Ik train een aantal uur per dag, maar ik vind het ook leuk om me op mijn studie te kunnen focussen. Sport is heel onzeker. Je kan vallen, het kan altijd mislopen. Dan is het goed om iets achter de hand te hebben. Mijn ploeg AG Insurance-NXTG steunt me daar ook volledig in. Er wordt altijd gekeken wanneer mijn tentamens vallen, en daar stemmen ze mijn programma op af.”

Wegambities

Vooralsnog ziet het er allemaal goed uit voor Kopecky. Na haar eerste stapjes in de cross, die ze bekroonde met nationale titel bij de junioren, toonde ze zich ook succesvol op de weg. In haar eerste jaar bij AG Insurance-NXTG, de opleidingsploeg van WorldTeam AG Insurance-Soudal Quick-Step, won Kopecky meteen Leiedal Koerse (UCI 1.2) en werd ze zesde op het EK op de VAM-berg. “Ze is nu al een wegrenster geworden, die enkel voor het plezier en als goede training crost”, vindt vader Petr. “Ze duikt twaalf keer het veld in, en dan gaat alle focus op de weg. Daar zal ze misschien kunnen doorgroeien naar het WorldTeam. Ze is zeker WorldTour-waardig.”

“Ik vind crossen vooral heel leuk”, zegt Julia, deze week al tweede in Rucphen en vierde in Essen. “Ik weet niet of het altijd zo goed combineerbaar zal blijven met de weg. Maar dit jaar wordt het WK in Tábor verreden. Dat is een thuiskampioenschap voor mij. Daarna zullen we zien wat voor impact het heeft op mijn wegseizoen. Ik rijd nu bij een mooie ploeg, waarbij ik kan ontdekken waar ik goed in ben. De Ronde van Vlaanderen is mijn droomkoers, maar ik ben nog jong en heb nog niet alles uitgeprobeerd.”

Mentale sterkte

Van stapel lopen doet Kopecky nooit, zo merkt ook vader Petr op. “Ze is heel rustig. Enorm gefocust, maar ook gedreven”, vindt haar vader. “Dat is voor een wielrenner een zeldzame, maar goede combinatie. Ook als ze naar grote koersen moet toeleven, zoals het EK, kan ze daar mentaal heel goed mee om. De jongens hebben dat ook. Ze werken hard, maar lopen niet te hard van stapel. Daarom denk ik: het zal met hen allemaal wel goedkomen.”