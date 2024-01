woensdag 10 januari 2024 om 20:55

Jules Hesters ondanks val naar Belgisch brons op EK afvalkoers, Philip Heijnen zevende

Jules Hesters heeft België, ondanks een valpartij, de eerste medaille van het EK baanwielrennen 2024 bezorgd. Hij wist derde te worden op de afvalkoers, die gewonnen werd door de Deen Tobias Hansen. De Nederlandse deelnemers Philip Heijnen strandde op de zevende plaats.

In een vermakelijke afvalkoers wist Philip Heijnen zich te handhaven tot bij de laatste zeven. Nadat hij eerder al goed wegkwam toen de Portugees Diogo Narciso gestraft werd wegens een gevaarlijke actie, moest Heijnen zich even later laten uitzakken omdat hij een sprint van Donavan Grondin uit Frankrijk verloor. Het was zo een zevende plek voor de Nederlander, die vorig jaar nog brons won op het EK afvalkoers.

Namens België was het Jules Hesters die meedeed in de strijd om de medailles. Een valpartij leek roet in het eten te gooien, maar de koers werd geneutraliseerd en zo kreeg Hesters de kans om terug te keren in de groep van vijf. Hij overleefde nog twee sprints en legde zich vervolgens neer bij brons.

De Deen Tobias Hansen wist vervolgens af te rekenen met de Brit William Tidball in de strijd om het goud. Hansen is de opvolger van Tim Torn Teutenberg, die verrassend op de zesde plaats eindigde in deze afvalling.

Eerder op de avond werden ook al de medailles verdeeld op de teamsprint. Bij de mannen maakten de Nederlandse topfavorieten hun rol waar, terwijl Duitsland de snelste was bij de vrouwen. Daar won thuisland Nederland brons.