Juan Sebastián Molano wint openingsrit Vuelta a Burgos met overmacht

Juan Sebastián Molano heeft de eerste rit in de Vuelta a Burgos gewonnen. De Colombiaan won in Burgos met twee vingers in de neus na voorbereidend werk van zijn ploeg UAE Team Emirates.

Met Adam Yates en Primoz Roglic als grote favorieten ging de Vuelta a Burgos dinsdag van start. Tijdens de eerste etappe naar Burgos konden de Brit en de Sloveen nog de benen sparen, aangezien de echte bergen nog een dag of twee uitblijven. Dinsdag waren de sprinters aan zet, zo leek toch op voorhand.

Vroege vlucht probeert sprint te voorkomen

De openingsrit kende een klassiek verloop met een vroege vlucht die probeerde om de aanwezige sprinters een hak te zetten. Angel Fuentes, Josu Etxeberria, Xabier Berasategi, Mattia Bais en Jose Maria Garcia deden een verwoede poging om uit handen van het peloton te blijven, maar kregen nooit meer dan drie minuten voorsprong.

Toen UAE Emirates voor Juan Sebastián Molano in de laatste koersuren op kop van het peloton ging rijden, bleken de vijf vooraan kansloos. Bais stribbelde van de koplopers nog het langste tegen. De Italiaan werd op 12 kilometer van de meet tot de orde geroepen, nadat hij op 23 kilometer alleen ten aanval was getrokken.

Kämna doet ultieme poging, maar Molano wint

Een sprint leek daarna in de maak, of toch niet? Met een aanval op acht kilometer van de finish verraste Lennard Kämna vriend en vijand. De coureur van BORA-hansgrohe deed een goede poging, maar kon uiteindelijk niet opboksen tegen het springgeweld en werd op drie kilometer ingerekend.

Molano ging er vervolgens met de zege vandoor. De Colombiaan bleek een klasse apart en bleef Iván García Cortina en Edoardo Affini voor.