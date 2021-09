Juan Sebastián Molano: “We reden vandaag echt een perfecte koers”

Er staat voorlopig geen maat op Juan Sebastián Molano in de Giro di Sicilia. De Colombiaan won dinsdag de openingsrit en was vandaag ook de snelste in etappe twee van Selinunte naar Mondello. Na afloop was Molano lovend over zijn ploeggenoten. “We reden vandaag echt de perfecte koers.”

In de laatste vier kilometer nam UAE Emirates het commando over in de hoop Molano zo goed mogelijk af te zetten voor de eindsprint. Ook Trek-Segafredo, de ploeg van Matteo Moschetti, ging zich bemoeien met de sprintvoorbereiding. UAE Emirates bleek echter opnieuw over een perfecte timing te beschikken en met name Richeze was weer van goudwaarde voor Molano.

De Colombiaan werd in een zetel naar de streep gebracht en hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om Filippo Fiorelli (die later werd bestraft voor een ongeoorloofde sprint) en Moschetti achter zich te houden. Molano blijft uiteraard ook leider in de Giro di Sicilia. “De ploeg reed vandaag echt spectaculair goed. We hebben de hele tijd gecontroleerd door een constant tempo te rijden.”

“Cristian Camilo Muñoz heeft heel hard gewerkt om de kopgroep weer bij te halen en vervolgens wisten David De la Cruz, Brandon McNulty en Alessandro Covi me perfect af te zetten voor de sprint. Maximilano Richeze wist me vervolgens zonder problemen te piloteren en ik wist vervolgens naar een fantastische overwinning te sprinten.”