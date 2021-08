Juan Sebastián Molano sprint naar winst in Vuelta a Burgos

Juan Sebastián Molano heeft de tweede etappe van de Vuelta a Burgos gewonnen. In Briviesca duwde de Colombiaan van UAE Emirates in de eindspurt zijn voorwiel net iets over de aankomst dan Alberto Dainese. Gonzalo Serrano nam de leiderstrui over van Edward Planckaert.

De tweede etappe ging over 175 kilometer van Tardajos naar Birviesca. De rit was ‘Spaans vlak’, maar moest de rappe mannen geen schrik aanjagen. Met Edward Planckaert, de winnaar van de openingsrit, in de paarse leiderstrui werd het peloton even na half een op gang gebracht. Vroeg in de koers werd een kopgroep met vijf man gevormd met Carlos Canal, Oier Lazkano, Raúl García, Unai Cuadrado en Sergio García. Zij reden zes minuten voorsprong bij elkaar.

Daarna vonden de sprintersploegen het welletjes en werd het verschil met de kopgroep langzaam teruggebracht. Met nog achttien kilometer te rijden waren alle vroege vluchters bijgehaald. In de laatste tien kilometer probeerden verschillende renners een sprint te voorkomen. Kevin Geniets probeerde het met Marcus Burghardt en Mads Würtz Schmidt en zij wisten tot ver in de laatste kilometer een klein gaatje vast te houden.

Burghardt wilde met een ultieme krachtsinspanning de sprinters nog verrassen, maar een stunt bleef uit en het peloton denderde over de Duitse hardrijder van BORA-hansgrohe heen. Het was een close call met Alberto Dainese in de sprint, maar uiteindelijk bleek Juan Sebastián Molano als eerste over de streep te zijn gekomen. Matteo Trentin werd derde, Jordi Meeus vierde. Gonzalo Serrano kwam vóór Planckaert over de finish en nam het paars over van de Belg.