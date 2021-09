Juan Sebastián Molano houdt Albanese net van de zege op Sicilië

Juan Sebastián Molano heeft de openingsetappe van de Giro di Sicilia gewonnen. In Licata kwam hij net iets eerder over de streep dan Vincenzo Albanese, die in de laatste kilometer probeerde de sprinters te verrassen met een late aanval.

De openingsetappe ging over 179 kilometer van Avola naar Licata, een schitterend plaatsje aan de Middellandse Zee. Onderweg moesten wel wat hoogtemeters worden overwonnen, maar toch leek op voorhand een massasprint een realistisch scenario. Na de enige gecatalogiseerde klim van de dag, de Ragusa, was het namelijk nog negentig kilometer tot de finish over voornamelijk de vlakkere Siciliaanse wegen.

Drie vluchters pakken een ruime voorsprong

Om tien over half elf werd het peloton op gang gebracht, waarna al vroeg in de koers de vroege vlucht tot stand kwam met Charles-Étienne Chrétien (Rally), Jacopo Cortese (Mg.k Vis VPM) en Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Zij mochten aanvankelijk meer dan acht minuten wegrijden. Met nog honderd kilometer te rijden begon het peloton te versnellen onder leiding van de ploegen van de sprinters.

Op de Ragusa, waar Chrétien als eerste boven kwam, was de voorsprong van de kopgroep al teruggebracht tot onder de vijf minuten. Bij de tussensprint op 33 kilometer van de finish kwam Zurlo als eerste voorbij. Na zijn sprint keek de Italiaanse renner eens om en zag hij dat hij een gaatje had op zijn twee medevluchters. Hij keek nog eens om, en besloot toen maar in zijn eentje volle bak door te rijden.

Zurlo had op dat moment twee minuten voorsprong op het peloton, waar UAE Emirates zich voor sprinter Juan Sebastián Molano inspande. De 23-jarige renner uit Bassano del Grappa, die dit jaar de openingsrit won in de Ronde van Friuli-Venezia Giulia, wist in eerste instantie zijn voorsprong vast te houden. Maar in de laatste twintig kilometer liep het verschil tussen de koploper en het peloton dan toch rap terug.

Peloton begint gegroepeerd aan de laatste veertien kilometer

Op veertien kilometer van de aankomst werd met Zurlo de laatste vluchter ingerekend, waardoor het peloton weer compleet was. Giacomo Cassarà probeerde het daarna nog even solo. De jonge stagiair van de Amore & Vita-ploeg, die in het begin van de etappe al achter de kopgroep aan had gereden, reed even vooruit, maar zag al snel in dat zijn ontsnappingspoging gedoemd was om te mislukken.

Door enkele gevaarlijke bochten in de slotkilometers, besloot de koersdirectie dat de eindtijden al op drie kilometer van de finish werden opgenomen. Vanaf dat moment was het aan de sprinters. UAE Emirates verzorgde de leadout voor Molano, maar Vincenzo Albanese probeerde met een late uitval een massasprint te voorkomen. In de bochtige finale pakte de Italiaan een mooi gaatje, maar het was toch Molano die met de winst ging lopen.

Voor Molano was het zijn derde zege van het seizoen. Eerder won de Colombiaanse sprinter van UAE Emirates twee etappes in de Vuelta a Burgos.