Juan Sebastián Molano completeert hattrick in Tour Colombia zaterdag 15 februari 2020 om 20:18

Juan Sebastián Molano heeft zijn derde ritzege in de Tour Colombia 2.1 geboekt. De Colombiaan van UAE Emirates zette in Zipaquirá Deceuninck-Quick-Step met Alvaro José Hodeg opnieuw een hak. De leiderstrui blijft bij Sergio Higuita.



De vijfde dag in de Tour Colombia 2.1 was er opnieuw een voor de sprinters. In de twee eerdere sprintetappes was het Juan Sebastián Molano die raak schoot, dus was het logisch dat er ook zaterdag weer naar de Colombiaan werd gekeken. Zijn voornaamste concurrent? Alvaro José Hodeg, dat met Deceuninck-Quick-Step de beste ploeg om zich heen heeft.

Het was ook Deceuninck-Quick-Step dat in de laatste twintig kilometer de vroege vlucht een voor een bijhaalde, om zo te garanderen dat er zaterdag opnieuw gesprint zou worden. Deze vroege vlucht bestond uit acht man, met Fabio Duarte als bekendste naam. Zij hadden een maximale voorsprong van vijf minuten, maar werden op zijn laatst op drie kilometer van de meet weer ingerekend.

Daarna dacht Bob Jungels met lead-out van Jannik Steimle het peloton in de laatste twee kilometer te verrassen, maar dat liet UAE Emirates niet gebeuren. Zij haalden de twee coureurs van Deceuninck-Quick-Step bij, waarna er gesprint ging worden. Daarin ging Hodeg aan, maar moest de Colombiaan wederom concluderen dat Molano gewoonweg sneller was.