Juan Pedro López: “Morgen alles geven om in het roze te blijven”

Juan Pedro López staat ook na de dertiende etappe aan de leiding van het algemeen klassement. De Spaanse klimmer van Trek-Segafredo mag morgen proberen in de lastige rit door de regio van Turijn zijn roze trui te verdedigen.

Voor López was de dertiende etappe geen makkelijke, liet hij na afloop weten. “In het begin was het oké en we reden de Colle di Nava niet erg hard omhoog. In het tweede deel van de wedstrijd was het met de hitte echter zwaar.”

De Spaanse klimmer verwacht morgen een andere wedstrijd. “Zwaarder met de beklimmingen. Ik ken de Superga van Milaan-Turijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik zal alles geven om in de roze trui te blijven.”

López verdedigt in het klassement een voorsprong van twaalf seconden op Richard Carapaz en João Almeida. Door het uitvallen van Romain Bardet is Jai Hindley de nieuwe nummer vier.