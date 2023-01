Juan Pedro López (Trek-Segafredo) breekt sleutelbeen bij val op training

Juan Pedro López zal zijn seizoensstart moeten uitstellen. De Spaanse klimmer van Trek-Segafredo heeft dinsdag bij een val op training namelijk zijn linkersleutelbeen gebroken.

De 25-jarige López kwam ten val tijdens een trainingsritje met zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie vertoeft momenteel in Spanje voor een trainingsstage. De onfortuinlijke López zal woensdag onder het mes gaan. Zijn werkgever kan nog niet vertellen hoe lang de revalidatie zal duren, en wanneer de Spanjaard weer een rugnummer kan opspelden.

Trek-Segafredo zal na de operatie met een nieuwe update komen. López stond op de planning voor de Ronde van Valencia (1-5 februari), maar deze Spaanse rittenkoers komt nu te vroeg. De aanvalslustige klimmer mag zich dit jaar opmaken voor een allereerste deelname aan de Tour de France. “Ik was er zelf niet opgekomen, maar je moet de Tour toch een keertje hebben gereden in je carrière. Het is tijd”, liet hij onlangs weten.

López staat voor een belangrijk wielerjaar, nadat hij in 2022 zijn doorbraak beleefde in de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde reed hij maar liefst tien dagen rond in de roze leiderstrui en werd hij tiende in het eindklassement.