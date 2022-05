Juan Pedro López blikt terug op succesvolle Giro: “Dit geeft mijn carrière een boost”

Juan Pedro López mocht zondag in Verona, na de slottijdrit van de Giro d’Italia, de witte jongerentrui in ontvangst nemen. Voor de 24-jarige Spanjaard was dit een kers op een al zeer bijzondere taart. López droeg in de voorbije Ronde van Italië namelijk ook tien dagen de roze trui.

Met een tiende plaats in het eindklassement, tien dagen roze en de witte jongerentrui, was het een uitermate succesvolle Giro voor López en zijn ploeg Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie zag bovendien ook nog Giulio Ciccone naar de winst soleren in de vijftiende etappe naar Cogne. “Ik besef nu pas hoe mooi het wel niet is om deel te mogen nemen aan de podiumceremonie”, liet López zondag weten na alle festiviteiten.

“Ik stond op het podium als winnaar van de jongerentrui, maar mocht natuurlijk ook tien dagen in de roze trui rondfietsen. Dat was een waar genoegen. Het was een geweldige tijd. Ik weet niet wat ik allemaal kan bereiken in de toekomst, maar deze Giro is een boost voor mijn carrière”, aldus López.

WielerFlits sprak onlangs met een aantal mensen uit de entourage van López, om zo meer te weten te komen over de jonge klimmer.