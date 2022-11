Juan Pedro López blijft twee jaar langer bij Trek-Segafredo

Juan Pedro López had nog een verbintenis met Trek-Segafredo tot eind 2023, maar de twee partijen hebben besloten om het contract open te breken en met twee jaar te verlengen. De 25-jarige Spanjaard zal dus tot eind 2025 het shirt van de Amerikaanse formatie dragen. Dat maakt Trek-Segafredo bekend op de ploegsite.

López kwam halverwege 2019 bij Trek-Segafredo als stagiair. “Sindsdien ben ik enorm gegroeid als renner en als mens”, zegt hij in een reactie. “Ik voel dat de omgeving die door het team is gecreëerd, perfect is voor mij en mijn reis. Het blijft de plek waar ik wil zijn. Het voelt echt alsof ik hier thuis ben. Mensen zeggen het altijd, maar ik geloof echt dat dit team mijn familie is.”

“Door mijn contract vroegtijdig te verlengen, laten Luca (Luca Guercilena, de ploegmanager van Trek-Segafredo, red.) en het team echt zien dat ze vertrouwen in me hebben en dat ze in me geloven zoals ik in mezelf geloof”, vervolgt López. “Dat is een heel speciaal gevoel en ik wil echt laten zien dat ik het waard ben de komende drie jaren.”

De eerdergenoemde Luca Guercilena vindt dat López het vertrouwen van de ploeg verdient, vertelt hij. “Juanpe is een getalenteerde jonge renner, die ons vertrouwen en toewijding verdient, sinds hij zo’n drie jaar geleden als stagiair bij ons kwam. Dit jaar zagen we dat hij een stap voorwaarts heeft gezet en hij blijft gretig om te leren van de meer ervaren renners in het team.”

“Natuurlijk droeg hij in 2022 de Maglia Rosa voor tien dagen, eindigde hij als tiende in die Giro d’Italia en nam hij de trui van beste jongere mee naar huis. Zijn prestatie bevestigde wat wij als team al hadden besproken: dat we verder willen investeren in zijn carrière en zijn contract vroegtijdig willen verlengen. We geloven echt dat Juanpe in staat is om het potentieel dat we in hem zien te vervullen. Ik heb er vertrouwen in dat we niet lang hoeven te wachten om hem zijn eerste zege te zien pakken.”