Juan Pedro López blij met roze trui: “Ik ga elke dag genieten”

Juan Pedro López is de nieuwe drager van de roze trui in de Giro d’Italia. In de vierde etappe, met aankomst bergop op Etna, maakte de Spaanse klimmer van Trek-Segafredo deel uit van de vlucht van de dag en kwam hij uiteindelijk als tweede over de streep, vlak achter Lennard Kämna.

López kon nauwelijks geloven dat hij de koppositie in de eerste Grote Ronde van het seizoen had gepakt. “Ik weet het niet… Ik kan het niet geloven”, stamelde hij na afloop in het flashinterview. “Ik moet genieten van vandaag, van morgen. Van elk moment met de trui.”

Op de Etna was de 24-jarige Spanjaard een van de hoofdrolspelers. Halverwege de klim sprong hij naar de eerder weggereden Stefano Oldani toe om de Italiaan daarna te lossen. “Ik probeerde op het steilste deel te gaan, want daar kon ik het verschil maken. Ik heb het geprobeerd, maar Kämna kwam in de laatste drie kilometer nog terug en we gingen sprinten voor de zege. Ik heb ervoor gestreden, maar het was zo lastig. Ik heb de trui en ben zo blij.”

De komende dagen staan vlakke etappes in het routeboek, tot vrijdag de bergen weer worden opgezocht. “Ik weet niet hoelang ik de trui heb, maar ik ga elke dag genieten. Vandaag mag ik hem al aantrekken en morgen draag ik hem weer.”