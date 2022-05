Juan Ayuso na vierde plek in Romandië: “Geeft me vertrouwen voor de toekomst”

Juan Ayuso zette in de afsluitende klimtijdrit van de Ronde van Romandië de achtste tijd neer. Dankzij die prestatie eindigde de jonge Spanjaard als vierde in het algemeen klassement. “Ik heb echt zwaar afgezien op het einde van de tijdrit.”

De renner uit Barcelona heeft afgelopen week een zeer constante week gereden in de Ronde van Romandië. Vier keer (van de in totaal zes etappes) eindigde hij in de top-10, in de koninginnenetappe kon hij zelfs een podiumplek bemachtigen.

“Het was een zeer zware tijdrit, ik heb echt afgezien op het einde. Als ik de koers in zijn geheel zie ben ik redelijk blij. Anderhalve week geek geleden was ik nog aan het herstellen van ziekte, ik ben dus wel blij dat ik dit niveau heb en dat ik kan meedoen met renners van een goed niveau. Het geeft me ook wel vertrouwen voor de toekomst”, aldus Ayuso op de site van de ploeg.

“In het algemeen is het een goed jaar geweest, ik blijf ook stappen maken. Het doel is om koersen te rijden en dan bij te leren en beter te worden.” De 19-jarige van UAE Emirates reed dit seizoen al naar onder meer een vierde plek in de Drôme Classic en een tweede plaats in de Trofeo Laigueglia. Daarnaast werd hij ook al vijfde in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië.