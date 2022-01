Juan Ayuso: “Het team vraagt me om te winnen en dat vraag ik ook van mezelf”

Juan Ayuso maakte halverwege vorig seizoen al de overstap naar UAE Emirates, maar 2022 zal zijn eerste volledige jaar in de WorldTour worden. Naast enkele kleinere wedstrijden, staan onder andere de Amstel Gold Race, de Ronde van Romandië en de Dauphiné op het programma van het 19-jarige toptalent. Een grote ronde zal hij nog niet rijden.

Zowel de ploeg als Ayuso zelf hebben grote ambities. “Het team vraagt me om te winnen en dat vraag ik ook van mezelf. Ik maak onderdeel uit van een ambitieuze ploeg, en daar ben ik blij mee. Druk? Ik ben zelf degenen die het meeste van me vraag, dus daar maak ik me niet druk om. Daarnaast ben ik me ervan bewust dat dit slechts sport is en er andere dingen in het leven zijn. Ik weet daarom hoe ik met tegenslag om moet gaan”, vertelt de jonge Spanjaard aan EFE.

In hetzelfde interview, afgenomen tijdens een teamtrainingskamp in Spanje, gaat Ayuso ook nog in op zijn relatie met ploegmaat Tadej Pogačar. “Trainen met Pogačar is een fantastische ervaring: hij is de beste in de wereld en het is een eer om met hem te koersen. Hij is een referentiepunt, iemand in wiens voetstappen ik wil treden. Van hem leren is een luxe. Als ik met hem spreek, ziet hij zichzelf van een paar jaar geleden terug. Het is een ander niveau, maar er zijn gelijkenissen. Dat is waarom we goed overeen komen.”

Ayuso, die in 2021 de Giro d’Italia voor beloften op zijn naam schreef, zal zijn seizoen beginnen in de Ronde van Valencia. Daarna rijdt hij de Ronde van Andalusië, de Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drome Classic, alvorens in de Ronde van Catalonië zijn eerste WorldTour-meerdaagse te betwisten.