Juan Ayuso herrijst in Ronde van Zwitserland: “Gisteren was ik nog aan het lijden”

Juan Ayuso heeft in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland sportieve revanche genomen na zijn tijdverlies van woensdag. De Spanjaard van UAE Emirates glipte op de slotklim weg bij de groep der favorieten en hoefde niet meer om te kijken. Met een kleine minuut voorspong op nummer twee Skjelmose kwam hij over de streep in La Punt.

In de koninginnenrit naar La Punt plaatste Juan Ayuso een verrassende aanval op de klim van de Albulapass. Woensdag verloor de Spaanse klimmer nog een kleine minuut op zijn naaste concurrenten, maar in de vijfde etappe beschikte hij over de beste benen. De renner van UAE Emirates heeft er zelf ook geen verklaring voor. “Soms is het moeilijk om dat te duiden. Het lichaam werkt op zijn eigen manier. Gisteren had ik geen goede benen en moest ik doorbijten. Maar vandaag voelde ik mij veel beter in deze zware en lange etappe.”

Het goede gevoel zorgde er uiteindelijk voor dat Ayuso de aanval koos. De grote hoogte en het rappe tempo werkten in zijn voordeel. “Het was veel klimmen en ook op hoogte. Op het einde met de hogere snelheid voelde ik mij beter en beter. Ik viel aan met nog vier à vijf kilometer te gaan. Het vertrouwen was daar om vooruit te blijven en ik ben zeer blij dat dat is gelukt.”

De tijdwinst van vandaag brengt Ayuso ook volledig terug in het algemeen klassement. Waar Remco Evenepoel achter de groep der favorieten finishte, ziet Ayuso hem nog steeds als één van de voornaamste concurrenten. “Remco is niet heel ver weg in het klassement en we weten hoe goed hij is in de tijdrit. Daarnaast is Mattias Skjelmose ook goed op de tijdritfiets. En natuurlijk is Felix Gall in goede vorm. Op zondag gaat het heel interessant worden, maar er zijn ook nog enkele etappes gegaan. Er zal flink wat gevochten worden om bonificatieseconden.”

Mattias Skjelmose weet vandaag de gele trui weer terug te pakken door als tweede te finishen en zo de bonificatieseconden te grijpen. Juan Ayuso staat slechts achttien seconden achter op de Deen. Mocht het de Spanjaard lukken de gele trui te veroveren, zou dat een hoogtepunt zijn in zijn carrière. “Als ik het algemeen klassement kan winnen, dan is het zeker één van mijn grootste prestaties samen met mijn podium in de Vuelta vorig jaar. Daarom ga ik er ook hard voor vechten.”