Juan Ayuso gemotiveerd door podiumplek: “Dit geeft mij heel veel steun”

Juan Ayuso heeft de Vuelta a España 2022 op een knappe derde plek in het eindklassement afgesloten. De Spanjaard, die volgende week 20 wordt, is gemotiveerder dan ooit. “Dit geeft me veel motivatie.”

Het was een feestdag voor UAE Emirates. Juan Sebastian Molano ging met de dagzege aan de haal, Ayuso stelde zijn podiumplek zeker. En die derde plaats in de eindklassering smaakt naar meer. “Dit is ongelooflijk. Heel leuk voor de ploeg, perfect gewoon. Het voelt geweldig. Ik ga er zeker van genieten.”

“Het is een enorme motivatie. Het geeft mij heel veel steun. Dit is heel positief en geeft me nog meer motivatie om het beter te doen”, aldus het toptalent van UAE Emirates. Vooruitblikken wil Ayuso nog even niet. “Ik wil het voorlopig binnen laten komen en ervan genieten. Ik ga ook vooral van WK in Australië genieten, maar eerst hier met vrienden en familie.”