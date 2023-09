zaterdag 16 september 2023 om 19:01

Juan Ayuso gefrustreerd op zijn verjaardag: “Ik wilde nog iets proberen”

Juan Ayuso besluit de Vuelta op de vierde plaats. De Spanjaard van UAE-Emirates kwam nog het dichtst in de buurt van de Jumbo-Visma-dominantie, maar een ritzege zat er deze keer niet in. “Toch kan ik tevreden zijn”, blikt Ayuso – die vandaag zijn 21e verjaardag viert – terug op de website van de Vuelta-organisatie.

“Toen ik de grote ontsnapping zag wegrijden, wist ik onmiddellijk dat we hen niet meer terug zouden zien. Ik had twee ploegmaats mee die voor de rit konden strijden. Maar toch, en dat is misschien een beetje egoïstisch, vond ik het jammer, want ik wilde ook nog iets proberen vandaag. Het is wat het is, maar nu moet ik volgend jaar zeker terugkeren.”

Vooral de strijd voor de positie van eerste Spanjaard in het klassement leek nog mee te spelen vandaag, want zowel Enric Mas als Mikel Landa probeerden Ayuso nog te bedreigen. “Ik kon hun aanvallen wel goed beantwoorden. Ik voelde me goed, de hele Vuelta lang trouwens.”

“Vorig jaar mocht ik wel in de witte trui rondrijden, maar was de trui eigenlijk nooit écht van mij (omdat Remco Evenepoel zowel het eind- als jongerenklassement won, red.). Nu ben ik blij dat ik morgen in Madrid toch in het wit mag vieren. Oké, ik eindig niet op het podium en heb geen rit gewonnen, waardoor je zou kunnen zeggen dat ik mijn doelen niet heb behaald. Maar algemeen gezien was het een goede Vuelta, en ik heb toch de witte trui gewonnen.”