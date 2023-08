maandag 28 augustus 2023 om 20:52

Juan Ayuso doet vertrouwen op in Andorra: “Ik wilde wat tijd goedmaken”

Juan Ayuso was een van de meest attractieve renners in de eerste bergrit van de Vuelta a España. De Spanjaard viel aan op de slotklim, maar geraakte niet weg en moest uiteindelijk vrede nemen met plaats drie. “Door de wind was het moeilijk om weg te geraken.”

De 20-jarige Ayuso staat momenteel op een elfde plaats in het algemeen klassement. Hij volgt op een kleine 40 seconden van leider Remco Evenepoel. “Ik wilde vandaag wat proberen op de slotklim om tijd terug te pakken. Dat was echter moeilijk door de stevige wind”, aldus Ayuso via de kanalen van UAE Emirates.

Ayuso kon in de laatste honderden meters wel nog sprinten voor de zege, maar kwam niet in de buurt van Evenepoel. “Marc Soler probeerde me te helpen, maar het was moeilijk om voorbij Remco te geraken op zo’n aankomst. Maar dit resultaat geeft me wel vertrouwen voor de komende bergritten.”