Juan Ayuso (8e) verlaat ziek Critérium du Dauphiné

UAE Emirates moet het Critérium du Dauphiné verder zetten zonder Juan Ayuso. De Spanjaard is ziek en stapt niet meer op de fiets voor de zesde etappe naar Gap, laat de formatie weten in een korte verklaring. Ayuso stond achtste in het algemeen klassement.

Ayuso zat gisteren al niet fit op de fiets, vertelt ploegarts David De Klerk in de verklaring. “Juan klaagde over maagklachten en diarree voorafgaand aan de etappe van gisteren. Hij werd op de juiste manier behandeld maar kreeg later koorts en een lichte vorm van uitdroging.”

Een test op het coronavirus gaf een negatief resultaat. “Vanmorgen bleek echter dat de koorts niet was afgenomen en dat zijn toestand vannacht niet was verbeterd. Daarom is hij teruggetrokken van verdere deelname aan het evenement”, aldus De Klerk.