vrijdag 8 september 2023 om 20:14

Juan Ayuso (4e) stuit op dominant Jumbo-Visma: “Samengewerkt met Enric Mas”

Juan Ayuso kende een degelijke dag in de dertiende etappe van de Vuelta a España, waarin hij vierde werd op de Col du Tourmalet. Toch vond Ayuso het een van de zwaarste ritten die hij ooit in zijn carrière gereden heeft. “Ik denk niet dat ik ooit een koers als vandaag gereden heb”, zei hij na afloop tegen Eurosport.



“Het was een gekke dag, het was heel explosief. Ik sprak onderweg met Sepp Kuss en hij zei dat het net een etappe in de Tour de France was. Ondanks dat ik de Tour nooit heb gereden, snap ik wat hij bedoelt”, legde hij uit. “Bij de start voelde ik me niet top door de val van gisteren, maar naarmate de etappe vorderde voelde ik me beter. Ik denk dat ik morgen nog iets beter ben en dat ik de koers hard kan maken.”

Op de slotklim moest Ayuso opboksen tegen het overtal van Jumbo-Visma, hoewel hij aangaf er niet helemaal alleen voor te staan. “Aan het einde heb ik gereden met Enric (Mas, red.) en geprobeerd om zoveel mogelijk met hem samen te werken tegen Jumbo-Visma”, vertelde hij. Mogelijk kunnen de twee Spanjaarden elkaar dus vaker gaan vinden tegen de overmacht van Jumbo-Visma.

Enric Mas tevreden

Enric Mas leek redelijk tevreden over zijn etappe. “Jumbo-Visma is dominant, maar ik ben blij”, zei hij tegen verschillende media. Mas werd zesde in de rit en steeg van plek negen naar vijf in het klassement. “De drie renners van Jumbo-Visma hebben geen hele grote gaten geslagen, en we hebben tijd gepakt op belangrijke concurrenten voor het algemeen klassement. “Het gevoel was goed, maar het is lastig opboksen tegen zo’n groot overtal.”

Overigens leek Mas een stuk minder enthousiast over de vermeende samenwerking met Ayuso. “De verstandhouding met Juan Ayuso en Cian Uijtdebroeks was niet perfect. Maar het was pas de eerste echte bergetappe, morgen wordt ook een belangrijke dag”, besloot de 28-jarige klimmer.